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Tahkim Kurulu'ndan Antalyaspor'a müjdeli haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Antalyaspor'un 2 dönemlik transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Tahkim Kurulundan Antalyaspora müjdeli haber

03 Kasım 2016 18:10

Tahkim Kurulu'nun TFF'nin resmi internet sitesinden Antalyaspor'un yasağının kalkmasıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Davalı/karşı davacı Oktay Delibalta'nın ve davalı Antalya Spor Faal. Tic. San. A.Ş'nin, davacı/karşı davalı Mersin İdmanyurdu Kulübü ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 02.05.2016 tarih ve E.2016/83, K.2016/263 sayılı kararına itirazları incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- Davalı/karşı davacı Oktay Delibalta'nın ve davalı Antalya Spor Faal. Tic. San. A.Ş'nin itirazlarının kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun asıl dava yönünden vermiş olduğu kararın tümden kaldırılmasına,

- Asıl davanın reddine,

- Davalı/karşı davacı Oktay Delibalta'nın fesihte haklı olduğunun tespiti ile PFSTT'nin 30/2. maddesi uyarınca futbolcu hakkında verilen 6 ay süre ile resmi müsabakalardan men cezasının kaldırılmasına,

- Davalı/karşı davacı Oktay Delibalta'nın fesihte haklı olduğunun tespiti ve Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü'nün vaki feragati nedeniyle davalı Antalya Spor Faal. Tic. San. A.Ş hakkında PFSTT'nin 30/5. maddesi uyarınca 2 transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir futbolcu transfer etmekten men edilmesine yönelik verilen cezanın kaldırılmasına,

- Asıl dava yönünden yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli hükümde belirtilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun karşı dava yönünden vermiş olduğu kararın 1 nolu bendinde yazılı olan faiz başlangıç tarihlerinin düzeltilmesine, düzeltilen faiz başlangıç tarihlerinin gerekçeli hükümde belirtilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun karşı dava yönünden vermiş olduğu kararın diğer kısımlarının onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Etiketler: antalyaspor, müjdeli haber, tahkim kurulu


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