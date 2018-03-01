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Tahkim Kurulu'ndan Fernandao kararı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao'ya verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.

Tahkim Kurulundan Fernandao kararı

01 Mart 2018 16:44

Tahkim Kurulu, bugün yapılan toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Beşiktaş ile ligde oynanan derbide gol sevinci nedeniyle 2 maç ceza alan Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'nun cezası 1 maça indirildi. Tahkim Kurulu'nun söz konusu kararında şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana ile ilgili PFDK'nın 28.02.2018 tarih ve E.2017-2018/695 - K.2017-2018/815 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana'nın taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle verilen cezanın, futbolcunun eyleminin, "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olarak değerlendirilmesi gerektiğinden; cezanın FDT 36/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabaka men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

 

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