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Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray-Chedjou açıklaması

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ile Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou arasındaki para cezasına ilişkin açıklamada bulundu.

Tahkim Kurulundan Galatasaray-Chedjou açıklaması

22 Şubat 2018 18:04

TFF Tahkim Kurulu'nun 22 Şubat 2018 günlü (10) sayılı toplantısında Galatasaray ile Aurelien Chedjou arasındaki konu hakkında aldığı karar şöyle: "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin Futbolcu Aurelien Bayard Fongang Chedjou ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve E.2017/444 - K.2017/650 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma talebinin reddine,

Futbolcu Aurelien Bayard Fongang Chedjou'nun itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında davacı alacağından mahsup edilen, 194 bin 117 Euro tutarlı kulüp tarafından verilen para cezasının; taraflar arasındaki sözleşme gereğince 50 bin Euro'ya düşürülerek, futbolcu alacağının 50 bin Euro para cezasının mahsubu ile yeniden hesaplanarak kararın düzeltilmesine,
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, değişen alacak miktarına göre harç, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oy birliği ile karar verildi."

Etiketler: Galatasaray-Chedjou, TFF Tahkim Kurulu

 

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