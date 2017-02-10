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Tahkim Kurulu'ndan Şenol Güneş'e kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.

Tahkim Kurulundan Şenol Güneşe kötü haber

10 Şubat 2017 14:14

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan olaylı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e 1 maç men cezası verilmişti. Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın bu cezaya yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." 

Etiketler: Şenol Güneş, tahkim kurulu, TFF


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