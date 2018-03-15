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Tahkim Kurulu’ndan Trabzonspor’a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un eski Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yardımcıları olan Volkan Kazak ve Gökhan Kağıtçıoğlu ile arasındaki uyuşmazlık ile ilgili verilen karara yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulundan Trabzonspora kötü haber

15 Mart 2018 17:36

TFF Tahkim Kurulu 15 Mart 2018 günlü (15) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin, (Trabzonspor Sportif A.Ş.) Teknik Adam Volkan Kazak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.12.2017 tarih ve E.2017/600 - K.2017/689 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Sportif A.Ş.'nin duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oy çokluğu ile,

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin, (Trabzonspor Sportif A.Ş.) Teknik Adam Gökhan Kağıtçıoğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2017 tarih ve E.2017/599 - K.2017/673 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Sportif A.Ş.'nin duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oy çokluğu ile,

Antalya Spor A.Ş.'nin PFDK'nın 08.03.2018 tarihli E.2017-2018/722 K.2017-2018/854 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Antalya Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartların bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."  

 

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