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Tahkim'den Fenerbahçe'ye indirim

Tahkim'den Fenerbahçe'ye indirim
Tahkim'den Fenerbahçe'ye indirim

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 40 bin TL para cezası alan sarı-lacivertli ekibin cezasını 20 bin TL’ye düşürdü.

Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası Fenerbahçe'yi indirim çıktı. Yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe'nin PFDK'nın 27.09.2018 tarihli E. 2018-2019/141 K.2018-2019/165 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; 

Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 40 bin TL para cezasının, 20 bin TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oy birliği ile,
Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N, Migros C,D,E,I,J,K,L,M, Fenerium Alt F,G,H, Maraton Alt B,C,D,E,F,G,H,I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verildi."  

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