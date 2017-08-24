Tahkim’den Konyaspor’a ret

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Atiker Konya Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 10.08.2017 tarih ve E.2017-2018/2 - K.2017-2018/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Atiker Konya Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 250 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Atiker Konya Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü’nün 10/D-3 maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

11. E.2017/331 - K.2017/330

Atiker Konya Spor Kulübü yöneticisi Ahmet Baydar’ın, PFDK’nın 17.08.2017 tarih ve E.2017-2018/8 - K.2017-2018/7 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Atiker Konya Spor Kulübü yöneticisi Ahmet Baydar hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."