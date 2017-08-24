Diğer
Kategoriler

Tahkim’den Konyaspor’a ret

Tahkim Kurulu, Süper Kupa maçı sonrası 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor’un itirazını reddetti.

Tahkimden Konyaspora ret

24 Ağustos 2017 17:32

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Atiker Konya Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 10.08.2017 tarih ve E.2017-2018/2 - K.2017-2018/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Atiker Konya Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 250 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Atiker Konya Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü’nün 10/D-3 maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

11. E.2017/331 - K.2017/330

Atiker Konya Spor Kulübü yöneticisi Ahmet Baydar’ın, PFDK’nın 17.08.2017 tarih ve E.2017-2018/8 - K.2017-2018/7 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Atiker Konya Spor Kulübü yöneticisi Ahmet Baydar hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

Etiketler: Atiker Konya, PFDK


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç