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Tahliye kararı çıkan Sedat Şahin başka bir soruşturmadan tekrar gözaltına alındı

Çağlayan’da çıkan olaylar nedeniyle Silivri’de yoğun güvenlik önlemleri altında görülen Sarallar Şahinler davasında tahliye kararı çıkan Sedat Şahin, başka bir soruşturmadan dolayı tekrar gözaltına alındı.

Tahliye kararı çıkan Sedat Şahin başka bir soruşturmadan tekrar gözaltına alındı

03 Kasım 2017 23:48

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Şahin ve Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu, 17'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı dava çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Çağlayan'dan alınıp Silivri'de yapılmasına karar verildi. Sabah saatlerinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinin karşısındaki binada yer alan duruşma salonunda yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada Sedat Şahin hakkında tahliye kararı çıktı. Tahliye kararının ardından Sedat Şahin başka bir soruşturmadan dolayı cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan Sedat Şahin, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesindeki Emniyet Yerleşkesine götürüldü.  

 

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