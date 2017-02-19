Edinilen bilgiye göre, Didim’de önce Metin Diler’i (65) ardından ise Şamil Olca (30) ile Yaşar Kaya’yı (45) öldüren Kadir K. (27), Söke’de kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Söke’de yakalanan zanlı, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gün boyu emniyette sorgulanan Kadir K., ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Didim Adliyesine sevk edildi. Gece geç saatlere kadar sorgulanan zanlı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Zanlı Kadir K’nın arkadaşı olan Şamil Olca ve Kamil Kaya ile aralarında bir probleminin olmadığını, alacak verecek meselesinden dolayı Metin Diler’i öldürmesinden sonra arkadaşlarının polise bilgi vermesinden veya kendisine zarar verebileceklerinden korktuğu için arkadaşlarını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Hüseyin Çalışkan