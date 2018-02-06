Tahran'da yangın: 9 yaralı

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Enerji Bakanlığına ait binada dün akşam yerel saat ile 10.30’da başlayan yangın halen devam ediyor. Yangında 9 kişinin yaralandığı bildirildi. İranlı yetkililer, yangının bugün kontrol edilmesine rağmen, henüz tamamen durdurulmadığını belirtti.

Öte yandan 19 Ocak 2017 tarihinde Tahran’da Plasko adlı ticari binanın yangın sonucunda tamamen yıkılması, İran’da bir faciaya yol açmıştı. Yangında 30 itfaiye eri hayatını kaybetmişti. Halk Plasko yangınına benzer bir olayın yaşanmasından endişe duyuyor.

Celalettin Erduş