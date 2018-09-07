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Tahran’daki Suriye konferansı Almanya’nın yakın takibinde

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katıldığı Tahran’daki üçlü zirve Alman medyasında geniş yer buldu.

Tahrandaki Suriye konferansı Almanyanın yakın takibinde

07 Eylül 2018 14:39

"Üç lider, üç milyon Suriyelinin kurtulması için görüşmelere başladı", "Tahran’da karar günü", "Liderlerler kan gölüne şekil verebilecek mi" başlığında verilen haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saldırıyı durdurmak için gayret gösterdiğini fakat bunun zor olacağı yorumlarına yer verildi. Suriye’de barışın gelmesi için liderlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri üçüncü zirvede en önemli konunun İdlib’de 3 milyon insanın hayatta kalması konusunun olduğu belirtildi.

Rus hükümeti, kara harekatının sadece birkaç gün meselesi olduğu izlenimini veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buna karşı, Türkiye’ye yeni bir kitle göçünü tetikleyebilecek askeri bir operasyonu kabul etmeyeceklerini ısrarla dile getirdiğine değinilen haberde, İran’ın ev sahipliği dışında zirvede küçük bir etkisinin olduğuna değinildi. Suriye diktatörü Beşar Esad, İdlib savaşı için zorlarken, buna karşılık olarak Türkiye’nin zaman kazanma çalışmalarının devam ettiğine ve kara harekatının başlamasıyla birlikte 250 bin sivilin Türkiye sınırına doğru yöneleceğine ve bu durumunda Türkiye’ye zora sokacağına vurgu yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kaybetmek istemediği ve her iki liderin bir yıl içerisinde 17 kez bir araya gelerek bölgesel konular üzerinde görüştüklerine atıfta bulunuldu.

Mehmet Koca

 

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