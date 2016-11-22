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Tahrip edilen heykeller yeniden yapılacak

Ordu’da 9 yıl önce Taşbaşı Mahallesi’nde halka açık seyir terasında bulunan ve önceki gün tahrip edilen “3 kız heykeli” onarılacak.

Tahrip edilen heykeller yeniden yapılacak

22 Kasım 2016 14:52

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yüzyılın başında ‘Tabyabaşı’ olan daha sonra ismi değiştirilen Taşbaşı Mahallesi’nde 9 yıl önce 3 kız heykeli yerleştirildi. Ordu’nun Büyükşehir olmasıyla 2014 yılında kapatılan Ordu Belediyesi tarafından kentin yöresel türküsü olan ‘Tabyabaşı’nda 3 kız yan yana’ adlı türküden esinlenerek yerleştirilen 3 kız heykeli yıllar içerisinde zaman zaman maganda tabir edilen şehir eşkıyalarının saldırısına uğradı. En son 3 yıl önce üzerine yazılar yazılarak yine tahrip edilen heykeller, heykeltıraşlar tarafından temizletilerek tekrar yerine konuldu.

3 kız heykeli bu kez önceki gün kimliği meçhul kişi veya kişilerce yine bir saldırıya uğradı. Heykellerden biri başı ile gövde kısmından kırılarak tahrip edildi. Olay mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı. Olayın duyulmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tahrip edilen heykellerin yerinden alınarak onarılarak eski yerine tekrar monte edilmesi talimatını verdi. Başkan Enver Yılmaz, “Tahrip edilen heykeller onarılacak ve aynı yere monte edilerek Tabyabaşı’nda yöresel türkünün adını yaşatmaya devam edecek” dedi.

Etiketler: Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ordu haberleri


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