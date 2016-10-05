Yaklaşık 1 ay önce fıkralara konu olacak hırsızlık olayı ile gündeme gelen Tahsin Amca ile hırsız arasında 3. raund başladı. İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Tahsin Yaman’ın, sürekli olarak trafodaki kabloları çalınıyordu. Bunun üzerine Yaman, elektrik paneline not ve 50 TL bırakmıştı. 2 gün aradan sonra hırsız, bu işi zevk için yaptığını söyleyerek kendisi de 50 TL bırakmıştı. Hırsız, önceki gün yine Tahsin Amca’nın arazisine girerek, bu sefer 2 ton ağırlığında olan 5 bin TL değerindeki trafoyu çaldı. Hırsızın tekrar gelmesiyle deliye dönen Tahsin Yaman, hırsıza kurduğu güvenlik sistemleriyle meydan okudu.

“Hırsız resmen benimle oyun oynuyor”

Hırsıza not bıraktığına pişman olduğunu belirten Yaman, “Hırsız benimle resmen oyun oynuyor. Önceki gün benim başka arazideki trafomu çaldı bende güvenlik alarmı kurdum. Ben de kendisine meydan okuyorum, geleceği varsa göreceği de var. Önünde sonunda yakalayacağım. Türk adaletine bu hırsızı teslim edeceğim. Şu an hırsızla resmen maç yapıyoruz. Kendisine meydan okuyorum buradan. Bundan sonra toplu iğnemi dahi çalamayacak, bende güvenlik sistemlerimin hepsini kurdum. Hadi bakalım hodri meydan gelsin de çalsın hırsız” dedi.