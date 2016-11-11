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Tahsin Dindar son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdürü olan ve dün hayatını kaybeden Tahsin Dindar, Fatih Camii’nde devlet erkanından birçok ismin katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tahsin Dindar son yolculuğuna uğurlandı

11 Kasım 2016 15:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İl Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Tahsin Dindar, dün bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 61 yaşında hayatını kaybetmişti. Dindar’ın cenaze namazı Fatih Camii’nde Cuma namazına müteakiben kılındı. Aile adına taziyeleri Tahsin Dindar’ın kardeşi Ahmet Dindar kabul ederken, merhum Dindar’ın Mahmure Dindar ile evliliğinden Fatma ve Ayşenur adında iki kızı olduğu öğrenildi. Cenaze törenine devlet erkanından birçok isim katıldı. Cenazeye katılan isimler arasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile kardeşi Mustafa Erdoğan, bazı milletvekilleri, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi. Dua edilmesi sırasında cenazeye katılanların gözleri doldu. Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tahsin Dindar’ın cenazesi defnedilmek için Silivrikapı’da bulunan aile kabristanına götürüldü.


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