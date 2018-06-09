Tahsin Öztiryaki TİM Başkanlığına adaylığını açıkladı

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 30 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan TİM Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Beşiktaş’ta bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Öztiryaki, yönetim kurulu üye listesinde yer alan isimlerle birlikte soruları cevapladı. Herkesin ihracatçı olması fikrini benimsediklerini ifade eden Öztiryaki, “Türkiye’nin bugün ekonomisini düze çıkaracak, sağlam zemine oturtacak en önemli faktörün ihracat olduğunu hepimiz biliyoruz. 71 bin ihracatçımızı olabildiğince artırmamız gerekiyor. Bir gün muhakkak herkesin ihracatçı olması fikrini yaşamamız lazım. Yani biz herkesi ihracatçı yapmakla ilgili çalışmalıyız. İhracatçı sayısını ne kadar artırırsak, ne kadar çeşitli konularda çeşitli ülkelere ihracat yapacak hale gelirsek Türkiye’nin ekonomisinin hem bize hem bundan sonraki nesillere zararsız bir şekilde devam ettirebileceğimiz bir hale getiririz diye düşünüyorum” dedi.

"Türkiye’nin ara mamul ithalatı 172 milyar dolar"

Türkiye’nin ara mamul ithalatı son derece fazla olduğunu kaydeden Öztiryaki, "Yaklaşık 172 milyar dolar civarındadır. Eğer bizler sektörler olarak bu ara mamul ithalatımızı her sektör kendi dahilinde inceleyilirse ne getirdiği ile ilgili hem bünyemizde kullandığımız ürünlere koyduğumuz ara mamuller ile ithalatı azaltacağız. Hem de yaptığımız ara mamuller ile onları dünyaya ihraç ederek ihracata katkı koyabiliriz. Yaptığımız bir çalışma sonucunda 8 milyar dolar ihracatımız var. Yaklaşık yüzde 30 civarında ara mamul (yaklaşık 2 milyar dolar) ithal edebiliyoruz. Eğer bu ara mamuller kendimizin dışında dünyaya da satabilirsek o da ihracat artısı getirecektir. Bazı ara mamulleri yapıyoruz fakat yaptığımızın farkında değiliz. Üretilen ara mamullerin ya sayısı az, ya kalitesi düşük. Ya da standartlara uymuyor. Bu sorunu firmalar ile bir araya gelerek ürünün sayısını çoğaltabiliriz. Standartları düşükse teknik eğitimler verdirerek, standartları arttıracak motivasyonlar verebiliriz. Dolayısıyla elden geçirilecek bir konu. 172 milyar doların ne kadarını yapabilirsek Türkiye’de, o kadar cari açığımıza katkı koyacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“Üretimin yüzde 50'si ihraç edilmeli”

Öztiryaki, ihracat yapan şirketlerin ekonomik krizlerden kendini koruyabileceğini de kaydetti. Çok sayıda ürünü ucuza ihraç etmek yerine az sayıda kaliteli ürünün ihraç edilmesi gerektiğini belirten Öztiryaki, şunları söyledi:

"İhracatçı olma sadece ihracatçı artırmaktan da öte firmalarımızın da sağlam zeminlere oturmasını sağlayacak. Eğer bir firma kendi üretiminden yüzde ellisini ihraç edebilirse, getirdiği döviz ile bütün dalgalardan kendini korumuş olacaktır. Dünyada marka olmak, ihracatı yaparken çok malı ucuza satarak değil daha az sayıda daha pahalı fiyatlara, AR-GE’si yapılmış, tasarımı yapılmış ürünlerin ihracatının yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir ihracatın olması gerektiğine inanıyoruz. Yapacağımız yeniliklerle kabul edilebilir, muhakkak buradan alınması gereken ürünler yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de bütün çalışmaları desteklememiz gerekiyor.”

Adaylık süreci hakkındaki soruları da cevaplayan Tahsin Öztiryaki, adaylığı konusunda çevresinden çok sayıda isteğin olduğunu söyledi. TİM’de ve şirketindeki tecrübelerini referans olarak gösteren Öztiryaki, “Yıllardır TİM’deki çalışmalarım, ihracatçı birliklerindeki çalışmalarımın da sonucu olarak tecrübelerimin, bilgilerimin, bugüne kadar gelmiş olan bu sistemin içerisindeki yaşantımdan dolayı yönetim kurulu üyelerimizin de arzusu ve isteği ile önümüzdeki dönem TİM başkanlığına adayım. Şu anda dünya ticaretinden almamız gereken yüzde 1,5 buçukluk payı almakla ilgili hedefe süratle koşmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunu nasıl başarabileceksek başaracağız. Bunu başarmanın yolunu da hepimiz her yerde söylemeye çalışıyoruz. İnovasyon, AR-GE, tasarım, katma değerli ürün. Bu işin çözümü bu. Peşinden muhakkak herkesin ihracatçı olması gerektiği inancım var. İhracatın Türkiye’nin en önemli kurtarıcı kalemlerinden birisi olduğuna inanıyorum. Dövizi akıl ve alın terimizle birleştirerek dünyadan getirmemiz gerekiyor. Bunları yapmak üzere aklımın yettiğince, tecrübemin yettiğince ki baya tecrübe edindim diye düşünüyorum hem TİM camiasında hem şirketimizin yaptıklarıyla bakılırsa. Bir tecrübe sahibi olarak yine diğer tecrübeli arkadaşlarımızla birlikte bu işe talibim” dedi.

Serdal Altıntepe

