Tahta arabaların heyecanla beklenen mücadelesi başlıyor

Her sene heyecanla beklenen ve bu sene 20 Ağustos’ta düzenlenecek yarışta el yapımı tahta arabalarla yokuş aşağı frensiz inecek sürücüler birinci olmak için önlerine çıkacak engellerle de baş etmek zorunda. 1600 metre uzunluğu bulan pistte bu sezon ilk kez kadınlar da ayrı kategoride ter dökecek. Birincilerin ödülü ise tam altın olacak.

Karadeniz insanı tarih boyunca sivri zekasıyla ün salmış, sorunlara getirdiği çözümlerle hep bir adım önde olmuştur. 1900’lü yılların başlarında da yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen tahta arabalar, zaman içinde popülerliğini arttırmış ve yerel halk tarafından kullanılmaya başlamıştı.

Yıllar geçtikçe tahtadan yarış arabalarına dönen ‘Karadeniz otomobili’ günümüzde eski amacıyla kullanılmasa da hala yörenin önemli geleneklerinden biri konumunda. Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan tahta araçların en büyük yarışı Red Bull Formulaz, bu sene de Rize’nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde olacak.

Red Bull Formulaz 2017’de bu sene kadınlar ilk kez ayrı kategoride mücadele edecek. 40 yaşının üstündeki yarışçıların da kendi aralarında ter dökeceği organizasyonda birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın verilecek.

Araçlar 70 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor

Hiçbir şekilde frenin, motorun ve demir bir parçanın kullanılamayacağı araçlar, 1600 metreyi başarılı bir şekilde tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacak. Yokuşların da yardımıyla 70 kilometre hıza kadar ulaşabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler fren işlevi görecek. Karadeniz insanının kıvrak zekasıyla çalışacak araçların boyunun en fazla 170 cm, eninin ise 70 cm olması gerekiyor. Formulaz’a 18 yaşını tamamlamış herkes katılabiliyor.