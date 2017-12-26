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Tahta kaşığın hikayesi belgesel oldu

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık köyünde uzun yıllardır makine kullanmadan el emeğiyle üretilen tahta kaşıkların hikayesi, belgesel film oldu.

Tahta kaşığın hikayesi belgesel oldu

26 Aralık 2017 10:28
Tahta kaşığın hikayesi belgesel oldu - Tıkla İzle

‘Anadolu’nun Elleri Tahta Kaşık Hikayesi’ adlı belgesel filme başvurdukları Kültür ve Turizm Bakanlığından destek almaları sonrası harekete geçen Serdar Çolak, Fevzi Alpaslan, Fatma İrtegün, Adem Çolak ile Melike Arslan’dan oluşan ekip köyün yolunu tuttu. Filmin yönetmenliğini üstlenen Çolak ve arkadaşları, ömürlerini dedelerinden kalma bu mesleğe adamış ustalardan Sadık Davulcu ile Mehmet Akkaya’ya projelerini anlatmalarının ardından yaklaşık 1,5 ay süren çekimlerde kayın ağacı dalının el emeğiyle kaşığa dönüştüğü anları çektiler.

Ustaların ‘Herkes kaşık yapar. Yapar da sapını ortaya getiremez’ sözüne vurgu yaparken destek çıkılmaması durumunda Hoca Ahmed Yesevi geleneği olan bu mesleğin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna değinen Çolak, “Bu sanatta maalesef çırak yetişmiyor. Yani 10, 15 yıl sonra elden çıkan bir kaşık göremeyeceğiz” dedi. Çolak, belgesel ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı da planladıklarını söyledi.

Belgesinin galasına katılan Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ile Belediye Başkanı Zehra Özyol da ekibi kutladı.

Etiketler: tahta kaşık

 

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