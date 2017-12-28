'TAI Teknopark İstanbul' açıldı

2 bin 600 metrekarelik alanda faaliyete geçen Teknopark İstanbul'un açılışına TAI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Genel Müdür Doç. Dr. Temel Kotil ve Teknopark İstanbul Müdürü Kemal Fidanboylu katıldı. Teknopark bünyesinde bulunan mühendislerle AR-GE ve inovasyon alanında faaliyetlerini artırmak isteyen TAI, gerçekleştirdiği istihdamla Türkiye’nin önemli üniversitelerinden mezun kadrolarını oluşturdu. Yıldız Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi üniversitelerden kadro oluşturulduğu açıklanırken, çalışanların büyük çoğunluğunun tasarım mühendisi olduğu belirtildi. Mezuniyet alanları arasında uçak, uzay, malzeme, metalürji, bilgisayar, elektronik haberleşme mühendislikleri olduğu ifade edilirken, gelecekte TAI’ye yönelik geliştirme projelerinde buradaki kadrosu ile artı değer katmak isteyen şirket, çalışan personelinin üniversite kredi ortalamasının önemine vurgu yaptı. Çalışan personelin ortalamasının 3.00’ın üzerinde olduğu belirtilirken, neredeyse personelin tamamının mühendislik alanında yüksek lisans da yaptığı açıklandı.