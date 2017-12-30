Takdir - teşekkür belgesi hesaplama 2018 nasıl yapılır?

15 ara tatile yaklaşırken öğrenciler karnenin yanında başarı durumuna göre verilen takdir - teşekkür belgesini alabilmek için çabalıyor.2017-2018 eğitim öğretim döneminde verilecek olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri için bu haberimizden faydalanabilirsiniz. Okullar ne zaman kapanıyor diye merak eden öğrenciler ve veliler sayfamızdan tüm detaylara ulaşabilirler. İlk okul, ortaokul ve liselerin ayrı ayrı tüm takdir ve teşekkür hesaplama işlemlerini kolayca yapabilirsiniz.

15 TATİL NE ZAMAN?

19 Ocak 2018 Cuma günü okullar kapanacak. 22 Ocak 2018 Pazartesi günü ise okullar 15 günlük ara tatile girecek. 5 Şubat Pazartesi günü okullar tekrar eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi

alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyor.

Bir dersin dönem puanı; Sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi içinse; iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne

olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

YILSONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır.

Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

Puan değerleri ve dereceleri:

Puan Derece

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 İyi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geçer

0-49,99 Geçmez

Takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? Lise takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.