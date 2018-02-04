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Takım arkadaşlarının arasındaki yaş farkı şaşırtıyor

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Argıncık Esnafspor'un iki oyuncusu arasındaki yaş farkı şaşırtıyor. Takımın 40 yaşındaki forvet oyuncusu Cafer Güloğlu'na 17 yaşındaki ortasaha oyuncusu Durmuş Tarım asist yapıyor.

Takım arkadaşlarının arasındaki yaş farkı şaşırtıyor

04 Şubat 2018 09:12

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Argıncık Esnafspor forması giyen 40 yaşındaki Cafer Güloğlu ile 17 yaşındaki Durmuş Tarım'ın arasındaki 23 yaş fark görenleri şaşırtıyor. Ligin en golcü isimlerinden biri olan Cafer, hafta sonu oynanan Tomarza Belediyespor maçında 3 gol birden attı. Güloğlu, bu gollerden ikisinin asistini yapan Durmuş Tarım doğmadan 5 yıl önce futbola başladığını söyledi. Durmuş ile aralarındaki 23 yaşlık farkın sorun olmadığını dile getiren Cafer Güloğlu, ''Durmuş takımımızın yetenekli bir ismi. Bu sezon gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesine girdi. Saha içinde çok iyi anlaşıyoruz. Durmuş doğmadan 5 yıl önce başladığım futbol sevgisi ile şimdi birlikte aynı sahada aynı renkler için ter döküyoruz. Saha içinde onun enerjisi ile ben goller atarken o da benim tecrübelerimden faydalanıyor'' dedi. 

Erhan Kan
 

 

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