'Takımıma bu kadar kızmamam gerektiğini gördüm'

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Schalke 04 ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve Serdar Aziz maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı takım kurmakta zorlandıklarını belirten Terim, "Bu kadar kulvarda yürüdüğünüz zaman ve Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda oynuyorsanız, giren ile çıkanın çok fazla fark etmemesi lazım" şeklinde konuştu.

"İKİ ÜÇ TANE OYUNCUMUZ SAKATLIKTAN DÖNDÜ"

Nagatomo, Emre Akbaba, Fernando ve Erenin çok önemli olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Sevindirici olan taraf iki üç tane oyuncumuzun sakatlıktan dönmesi. Birçok oyuncumuz milli takımlardan sakat döndü. Bunu başka şeylere yormanın bir manası yok. Çok derin bir kadroda bunlar tolere edilebilir ama Türkiye ligi gibi güçlü bir ligde, artı Şampiyonlar Ligi'nde her mevkinin bir ve iki numaralarının birbirine çok yakın olması lazım. Yarınki kadro hesabını, tabelası çok net ortada olan bir durum. Zaten grupların üçüncü ve dördüncü maçları neredeyse grubun hakimiyetini belli edecek maçlar. Onun için yarınki dördüncü maç çok önemli bir maç, bunun bilincindeler" dedi.

"ÇOK KRİTİK BİR MAÇ"

Maçın önemine dikkat çeken Fatih Terim, "Bir defa Schalke takımı iyi bir takım. Domenico Tedesco gibi genç ve iddialı bir hocaları var, daha da iyi bir hoca olacak bence, iyi bir teknik adam. Dinamik bir takımla oynuyoruz. Aramızdaki tek fark biz derbi oynadık onlar oynamadılar ama 4 ile 5 puandayız. Schalke'nin kaybetmesi halinde iddiası devam eder, bizim kaybetmemiz halinde ikincilik iddiamız çok zayıflar. Muhakkak ki iddia devam eder ama çok zayıflar. Son iki maçlarda artık kaderi çizer ama beraberlik halinde iş sonuna kadar çözümsüz olarak devam eder gibi görünüyor. O yüzden çok kritik bir maç" şeklinde konuştu.

"TAKIMIMA KIZDIĞIM KADAR DA KIZMAMAM GEREKTİĞİNİ GÖRDÜM"

Kendileri ve rakiplerini analiz eden deneyimli teknik adam, "İyi bir takımla oynayacağız, bunu geçen sefer de söylemiştim ancak şöyle bir baktığımızda kendi yerimizi beğenmiyoruz ama oynadığımız üç maçta bir gol yemişiz. O da iki gol atmış 5 puan almış. Biz iki maçı iyi oynadık. İstanbul'da Schalke bizden daha iyiydi, bunu kabul etmek lazım, maçtan sonra da söyledim zaten. Maçı sonradan tekrar seyrettiğimde benim takımıma kızdığım kadar da kızmamam gerektiğini gördüm. Biz de zaman zaman baya iyi oynamışız. İstediğimizi yapmadığımız için ben o reaksiyonu göstermişim. Böyle düşündüğümüzde çok kritik bir maç olarak çıkıyor karşımıza. Her şeyi unutup konsantre etmek çok kolay bir şey değil" dedi.

SERDAR AZİZ: "YARIN İNŞALLAH GÜZEL BİR KARŞILAŞMA OLUR"

Galatasaraylı oyuncusu Serdar Aziz ise, "Schalke takımı mühim bir takım, önemli oyunculara sahip. Biz kendi sahamızda ve deplasmanda hep aynı oyun felsefesiyle oynuyoruz. Ön tarafta basan pres yapan bir takımız. Yarın inşallah rakibimize çok fazla pozisyon vermeden, güzel bir karşılaşma olur" dedi.

Sinan Karamurat