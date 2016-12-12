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Takımlarımız Avrupa'daki kuradan memnun

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Kuraya katılan takımlarımızın temsilcileri, eşleşmeleri değerlendirdi.

Takımlarımız Avrupadaki kuradan memnun

12 Aralık 2016 17:09

Kura çekimine hepsi seribaşı olarak katılan temsilcilerimizden Fenerbahçe Rus ekibi FC Rostov ile eşleşirken, Beşiktaş İsrail'in sürpriz ekibi Hapoel Beer-Sheva, Osmanlıspor da Yunanistan şampiyonu Olympiakos ile karşılaşacak.

Balaban: "Fenerbahçe'nin hedefi her yerde finaldir"

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Ozan Balaban, kura çekimine takımlarına güvenerek geldiklerini belirterek, "Manchester United ve Feyenoord'un olduğu gruptan 13 puanla çıkmak çok önemli bir şey. Burayı da geçip yolumuzu Stockholm'e doğru çevireceğiz. Hedefimiz final. Fenerbahçe'nin her yerde hedefi şampiyonluk ve finaldir" dedi.

Torunoğulları: "Gidebildiğimiz yere kadar gideriz"

Bu sene sürpriz bir çıkış yaparak UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalan İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımı ile eşleşen Beşiktaş'ın Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları ise eşleşmeyi, "İyi bir kura" şeklinde değerlendirdi. Gönlünden Manchester United'ın geçtiğini ifade eden Torunoğulları, "Olmadı. Maç maç değerlendirmesini yapalım. Gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Kağıt üzerinde baktığınız zaman avantajlı durumdayız ama her maç doksan dakika" yorumunda bulundu.

Yurtgüven: "Rakibimizden çekinmiyoruz"

Olympiakos ile eşleşen Osmanlıspor'un Genel Menajeri Ender Yurtgüven ise, "Seri başı olan takım bizdik, rakibimizden çekinmiyoruz. Çekinmesi gereken takım rakip takım diye düşünüyorum. Tarihimizde ilk defa katıldığımız turnuvada son 16'ya da kalmak istiyoruz. Hedefimiz öncelikle ilk 16'ya kalmak. Burada bütün takımların hedefi final, bizimki de final. İnşallah ilk 16'ya geçtikten sonra devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
Ligde son 6 haftada oyuncuların performansına göre transfer çalışması yapabileceklerini belirten Yurtgüven, oyuncularına gelen teklifler için de, "Osmanlıspor Kulübü futbolcuları, teknik ekip, personeli gerçekten saygı duyulacak bir iş yaptı. Bu başarının ana unsuru olan futbolcularımıza teklif gelmesi kadar doğal bir şey yok. Bu da bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Devre arasını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Kura çekimine cumartesi günü yaşanan terör olayı nedeniyle yakalarında siyah kurdele ve Türk bayrağı ile katılan Ender Yurgüven, "Yönetimimizin kararıyla böyle bir uygulama yaptık. Sağolsun Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yöneticiler de bizi kırmadı, kendileri de aldılar. Burada onlarla tek yürek olmak, acımızı Avrupa'ya bu şekilde duyurmak gerçekten güzel bir duygu" ifadelerini kullandı. 

Burak Ortahamamcılar
NYON


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