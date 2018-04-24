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Takıntılı aşık, esnafa bardakla saldırdı

Sultanbeyli’de iddiaya göre sevdiği kızın çalıştığı iş yerinin camına gizlice ismini yazan takıntılı aşık, adeta terör estirdi. Yazıyı silen iş yeri sahibine bardakla saldıran takıntılı aşık, tekme ve yumruklarla esnafı hastanelik etti. İlginç olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Takıntılı aşık, esnafa bardakla saldırdı

24 Nisan 2018 09:54
Takıntılı aşık, esnafa bardakla saldırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Sultanbeyli'de bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, iş yerinde çalışan bir genç kıza duyduğu ilgiyi takıntı haline getiren zanlı, adeta terör estirdi. Kimsenin görmediği bir anda iş yerinin camına genç kızın ismini yazan zanlı, bir süre sonra geri döndüğünde yazının silindiğini gördü. Bir arkadaşıyla birlikte iş yerinin sorumlusu olan esnafı sıkıştıran zanlı, bir süre tartıştıktan sonra elindeki bardakla saldırdı. Bardağı esnafın kafasına atan zanlı, tekme ve yumruklarla adamı hastanelik etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşen takıntılı aşık, olay yerinden ayrıldı. Yaşanan olay sonrası kafasına bardak darbesi alan esnaf, ağır yaralanırken olay yerine çağrılan 112 tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, bardaklı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.  

İzzet Aydın - Cenk İşver
 

 

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