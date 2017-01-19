Edinilen bilgiye göre; Dalaman istikametinden Muğla istikametine seyreden Nevzat Sağdıç idaresindeki 48 D 5857 plakalı araç kavşak içerisinde Ramazan Alp idaresindeki 48 D 5002 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan araç trafik ışıklarını devirerek refüjden takla atıp karşı şeride geçti ve kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Turan idaresindeki 48 K 9522 plakalı kamyona çarptı.

Kazada 48 D 5857 plakalı araç sürücüsü Nevzat Sağdıç ve yanında yolcu olarak bulunan Kürşat Sağdıç yaralandı.

Görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Ortaca Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan Muğla Fethiye duble yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihat Cura

