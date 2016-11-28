Kaza saat 21,00’da Muratpaşa İlçesi Termesos Bulvarı üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre Perge Bulvaru istikametinden Termesos Bulvarı istikametinde seyir eden Burak Çizme yönetimindeki 07 CRC 02 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda bulvar üzerinde bulunan kavşakta takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan alınarak özel bir hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Burak Çizme, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrasında bulvar üzerinde trafik bir süre kapatıldı.Kaza sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı. Bir süre daha olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yolu Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin temizlemesinin ardından trafiğe açtı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Diğer taraftan kaza anı bölgede bulunan bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ertuğrul Gün