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Takla atan araçta 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan hafif ticari araç içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı.

Takla atan araçta 8 kişi yaralandı

27 Ocak 2018 10:55

Edinilen bilgiye göre, Sandıklı-Başkuycak köyü yakınlarında Erol T. idaresindeki 03 LZ 164 plakalı hafif ticari araç, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yoldan çıktı. Kaza sonrası şoför Erol T., Ramazan K., Emine K., Neşe K., Hasan K., Derya T., Ali T. ve Türkan T. yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi, AFAD, İtfaiye ve Jandarma sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar AFAD ve İtfaiye yardımı ile çıkartılarak sağlık ekipleri yardımı kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken Emine K. ve Türkan T., Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Ali Bayar

Etiketler: Afyonkarahisar, kaza

 

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