Takla atan araçta sıkıştı, polis ailesine böyle haber verdi

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Ambarlı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Hüseyin P. yönetimindeki 34 LN 5783 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atarak yan durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Ekipler araç içinde sıkışan Hüseyin P.'yi zaman geçmeden çıkardı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastaneye sevk edildi.

Cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, bu sırada Hüseyin P.'nin telefonu çalmaya başladı. Oğlunun aradığını gören polis, telefonu açtı. Kendisini tanıtan polis memuru, babasının durumunun iyi olduğunu telaşlanmaması gerektiğini bildirdi.

Murat Delice

