Kaza, D-110 karayolu üzeri Camiatik Mahallesi Çölgeçen civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Y'nin kullandığı 59 LC 980 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü.
Kazada, araçta bulunan Semih K. (24) hafif yaralanırken, sürücü Çetin T. ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hüseyin Tayyar