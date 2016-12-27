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Takla atan araçtan sağ çıktılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif yaralı bir şekilde atlattı.

Takla atan araçtan sağ çıktılar

27 Aralık 2016 10:00

Kaza, D-110 karayolu üzeri Camiatik Mahallesi Çölgeçen civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Y'nin kullandığı 59 LC 980 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü.

Kazada, araçta bulunan Semih K. (24) hafif yaralanırken, sürücü Çetin T. ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Hüseyin Tayyar

Etiketler: kaza, tekirdağ


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