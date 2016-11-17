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Takla atan lüks araçtaki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da başka bir aracın çarpması sonucu takla atan lüks araçtaki 3 kişi yaralanırken plakası düşen diğer araç ise olay yerinden kaçtı.


17 Kasım 2016 16:41

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi çevre yolu üzerindeki eski lunapark kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Halil G.’nin kullandığı 27 AIN 80 plakalı kiralık lüks araç, sürücüsü belirlenemeyen 63 M 2571 plakalı başka bir aracın arkadan çarpması sonucu takla attı. Kazada sürücüyle birlikte lüks araçta bulunan 2 kişi yaralanırken diğer araç ise düşen plakasını geride bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan diğer aracın yakalanması için çalışma başlattı. Kaçan aracın aynı noktada başka bir otomobile daha çarptığı belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan
ŞANLIURFA


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