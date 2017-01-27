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Takla atan otomobil 25 metre sonra ters durdu

Düzce D-100 Karayolunda yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bordür taşına çarparak ters döndü ve yaklaşık 25 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Takla atan otomobil 25 metre sonra ters durdu

27 Ocak 2017 08:33
Takla atan otomobil 25 metre sonra ters durdu - Tıkla İzle

Kaza D-100 Karayolu Küçük Melen mevkiine yakın bir noktada gece geç saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre D-100 karayolu üzerinde Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan İlhan Y. idaresinde ki 34 GB 8562 plakalı otomobil yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan bordür taşına çarparak takla atarak yoldan çıktı. Tekerleği yerinden çıkan otomobil ters dönerek yaklaşık 25 metre sürüklenerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü İlhan Y. yaralandı. Yaralı ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırıldı. 

Ali Yıldız

Etiketler: düzce, takla


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