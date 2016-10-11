Kaza, akşam saatlerinde Haymana’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Haymana istikametine gitmekte olan Ankaragücü tribün liderlerinden Yaman Arslan'ın kontrolündeki 06 AN 4569 plakalı otomobil, Ankara-Haymana Karayolu’nun 45’inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın şiddetiyle otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kazayı gören vatandalar, yanan aracın içinde bulunan Arslan ve arkadaşı Ramazan Tevfik’i otomobilden çıkardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, tedavi edilmek üzere önce Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne ardından da Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Otomobildeki yangına müdahalede bulunan itfaiye erlerinin gerçekleştirdiği söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, araç kullanamaz hale geldi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hamza Kabasakal