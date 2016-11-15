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Takla atan otomobil az kalsın lise öğrencisini öldürüyordu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak kaldırımda bekleyen lise öğrencisine çarptı. Kazada lise öğrencisi ve kadın sürücü yaralandı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Takla atan otomobil az kalsın lise öğrencisini öldürüyordu

15 Kasım 2016 08:15
Takla atan otomobil az kalsın lise öğrencisini öldürüyordu - Tıkla İzle

Kaza, Eski Datça yolu üzerinde meydana geldi.34 EL 4314 plakalı kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla atıp kaldırımda bekleyen lise öğrencisine çarptı.Çarpmanın etkisiyle işyeri kapısına başını çarpan lise öğrencisi yaralandı. Takla atan otomobilde sıkışan kadın sürücüyü ise o anda araç parkında bekleyen polis ve vatandaşlar kurtardı. Hafif yaralı kadın sürücü ve lise öğrencisi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde lise öğrencisi arkadaşı ile birlikte herşeyden habersiz kaldırımda beklediği sırada otomobil takla atarak öğrencinin üstüne geliyor. Hızla gelen araç öğrenciye çarpıp duvara savuruyor. Başını duvara çarpan öğrencinin imdadına ise o sırada tesadüfen orada bulunan polis ve vatandaşlar koşuyor.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Vural Efecik


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