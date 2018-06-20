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Takla atan otomobil cayır cayır yandı: 2’si ağır 5 yaralı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil alev aldı. Olayda araç tamamen yanarken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil cayır cayır yandı: 2si ağır 5 yaralı

20 Haziran 2018 17:43

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Esenbey Mahallesi Polatuşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferhat Aydoğan idaresindeki 57 KS 144 plakalı otomobil iddiaya göre yolun bozuk olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kayısı bahçesine savruldu.

Savrulan otomobil alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin her yerini sardı. Sürücü Ferhat Aydoğan, Haydar Aydoğan, Fadime Aydoğan, Döne Su Aydoğan ve Aleyna Aydoğan yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Ferhat Aydoğan ile Fadime Aydoğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Hasan Eryılmaz
 

 

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