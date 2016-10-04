Kaza, D-100 karayolu Pendik istikameti Kartal mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte seyreden Yalçın Kartal yönetimindeki 34 JY 1794 plakalı otomobile başka bir otomobil hafif şekilde sürttü. Sürtmenin etkisiyle kontrolden çıkarak ters dönen Yalçın Kartal'ın otomobili, yaklaşık 50 metre sürüklenerek bariyerlere çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Kartal kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki arkadaşı Hasan Çeçen otomobilde sıkıştı. Sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerde ilk müdahalesi yapılan yaralı, itfaiye erleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık çalışma ile kurtarıldı. Sedyeye koyulan yaralı, ambulansla Kartal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen aracın ise durmadan yoluna devam ettiği belirtildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Pendik istikametinde yol tek şeride düştü. Tedbir alan polis, trafiğin tek şeritten akmasını sağladı. D-100’de trafik yaklaşık 1 saat durma noktasına geldi. Kaza yapan aracın çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cenk İşver

İSTANBUL