Diğer
Kategoriler

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sis sebebiyle kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak takla attı.1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

10 Mart 2018 11:44

Bursa’dan Ankara’ya seyir halinde olan Nazmi Acun idaresindeki 17 SH 351 plakalı özel otomobil, İnegöl Kınık mevkiinde kontrolden çıktı. Savrularak taklalar atan otomobil, bariyerleri aşıp ters döndü. Otomobilde bulunan 75 yaşındaki Fatma Dadan hayatını kaybederken, sürücü Nazmi Acun ile Ahmet Dadan, Semih Acun ve Gülser Acun yaralandı. 4 yaralı kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hhastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.  

Salih Bakıcı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç