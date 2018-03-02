Takla atan otomobil polis aracına çaparak durabildi: 1 yaralı

Olay, Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Onur Yılmaz yönetimindeki 80 ER 767 plakalı otomobil kavşakta direksiyon hakimiyetini yitirince takla açmaya başladı. Araç takla açtığı sırada 100 metre ileride kimlik kontrolü yapan polisler, aracın takla açtığını görerek uzaklaşarak canlarını son anda kurtarıldılar. Araç ise polis aracına çarparak durabildi.

Araç içerisinde sıkışan Yılmaz, polisler tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz’ı Adana Devlet Hastanesine kaldırırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye