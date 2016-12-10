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Takla atan otomobil yolu 1 saat trafiğe kapattı

Bartın’ın Amasra ilçesinde refüje çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Araç sürücüsünün yaralandığı kazada Kurucaşile yolu bir saat trafiğe kapalı kaldı.

Takla atan otomobil yolu 1 saat trafiğe kapattı

10 Aralık 2016 10:22

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bartın’dan Amasra istikametine giden Abdullah K. yönetimindeki 74 BE 553 plakalı otomobil, Amasra tüneli Kurucaşile-Amasra ayrımına geldiğinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra ters döndü. Kaza sonrası yaralanan sürücü Abdullah K. kazayı görerek yardıma koşan sürücüler tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Takla atarak ters dönen otomobil nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapanırken olay yerine gelen Bölge Trafik ve jandarma ekiplerinin yol güvenliğini sağlamalarının ardından yeniden açıldı. Kazada yaralanan Abdullah K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Halil Tekin

Etiketler: bartın, otomobil, takla


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