Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Takla atan otomobilde 3 kişi yanarak can verdi

Takla atan otomobilde 3 kişi yanarak can verdi

Gaziantep'te takla atan araç yanarak kül oldu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yanarak feci şekilde can verdi.

Takla atan otomobilde 3 kişi yanarak can verdi

06 Şubat 2017 10:10

Kaza, önceki gece Araban ilçesi Karasu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Adıyaman istikametine giden 02 KR 684 plakalı otomobil Karasu köprüsü yanında bilinmeyen bir nedenle takla atarak alev aldı. İddiaya göre sabah gün ağardıktan sonra vatandaşlar tarafından fark edilen kazanın ardından araç içerisinde bulunan 3 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen 3 kişinin yanmış cesedi itfaiye ekipleri tarafından araç parçalanarak çıkarıldı.

Olay sonrası şahısların cesetleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Orhan Erkılıç

Etiketler: Gaziantep, takla


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!