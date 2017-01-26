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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

26 Ocak 2017 12:05

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale yolunun Abdurrahmandede kırsal Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan

Etiketler: otomobil, şanlıurfa, takla


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