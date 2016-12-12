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Takla atan otomobildeki çocukların burnu bile kanamadı

Adana'da bedensel engelli bir sürücünün kullandığı otomobil, otoyolda bir otomobile çarptıktan sonra takla atarak sürüklendi. Sürücü ile eşi yaralanırken, çiftin iki çocuğu kazayı yara almadan atlattı.

Takla atan otomobildeki çocukların burnu bile kanamadı

12 Aralık 2016 09:11
Takla atan otomobildeki çocukların burnu bile kanamadı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, eşi Gülay, kızı Merve ve oğlu Akif Kaan Köseoğlu ile yola çıkan bedensel engelli Kadir Köseoğlu'nun kullandığı 34 FB 2259 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Çukurova ilçesi, Beyazevler Mahallesi çıkışına geldiği sırada direksiyon hakimiyeti kayboldu. Otomobil, sağa sola savrularak başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atıp ters halde sürüklendi. Beton bariyerlere çarparak durabilen aracı gören otoyoldaki sürücüler araçlarını durdurup bir taraftan sağlık ve polis ekiplerini ararken, bir taraftan da yardım etmeye başladı. Sürücüler, Kadir Köseoğlu ile eşi ve iki çocuğunu otomobilden çıkardı. Sürücü daha ağır yaralı olduğu için hemen gelen ilk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı anne ise kazada şans eseri burunları bile kanamadan kurtulan çocuklarına sarılarak onları teselli etmeye çalıştı. Anne daha sonra gelen ambulansın sedyesine konunca 7 yaşındaki Merve Köseoğlu korkup ağlamaya başladı. Kız çocuğunu sağlık ekipleri sakinleştirip ambulanstaki annesinin yanına götürdü. Daha sonra yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, otomobil, takla


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