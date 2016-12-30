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Takla atan otomobilin içerisinden burnu dahi kanamadan çıktı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada takla atan aracın sürücüsü burnu dahi kanamadan kurtuldu.

Takla atan otomobilin içerisinden burnu dahi kanamadan çıktı

30 Aralık 2016 08:38
Takla atan otomobilin içerisinden burnu dahi kanamadan çıktı - Tıkla İzle

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde 23,20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağından Antalyaspor Kavşağı istikametine gitmekte olan 20 yaşındaki Yusuf Kalmaz yönetimindeki 07 VS 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak takla attı. 4 tekeri havaya gelen otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğini de devirdikten sonra kaldırıma dayanarak durabildi. Kazanın ardından Yusuf Kalmaz, hurdaya dönen otomobilden burnu dahi kanamadan kurtuldu.

Kaldırım üzerinde herhangi bir vatandaşın olmaması ise faciayı önledi
Otomobilin içerisinden çıktıktan sonra polisi arayan ve kazayı haber veren sürücünün bulunduğu yere hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yapılan kontrolünde herhangi bir şeyinin olmadığı görüldü. Öte yandan kaza esnasında kaldırım üzerinde herhangi bir vatandaşın olmaması ise faciayı önledi. Kaza sonrası hurdaya dönen araç, çekici tarafından otoparka çekilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Araçtan etrafa savrulan parçalar ise belediye ekipleri tarafından temizlendi. 

ERTUĞRUL GÜN


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