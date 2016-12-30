Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde 23,20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağından Antalyaspor Kavşağı istikametine gitmekte olan 20 yaşındaki Yusuf Kalmaz yönetimindeki 07 VS 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak takla attı. 4 tekeri havaya gelen otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğini de devirdikten sonra kaldırıma dayanarak durabildi. Kazanın ardından Yusuf Kalmaz, hurdaya dönen otomobilden burnu dahi kanamadan kurtuldu.

Kaldırım üzerinde herhangi bir vatandaşın olmaması ise faciayı önledi

Otomobilin içerisinden çıktıktan sonra polisi arayan ve kazayı haber veren sürücünün bulunduğu yere hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yapılan kontrolünde herhangi bir şeyinin olmadığı görüldü. Öte yandan kaza esnasında kaldırım üzerinde herhangi bir vatandaşın olmaması ise faciayı önledi. Kaza sonrası hurdaya dönen araç, çekici tarafından otoparka çekilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Araçtan etrafa savrulan parçalar ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.

ERTUĞRUL GÜN