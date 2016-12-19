Turgutlu’ya bağlı Avşar Mahallesi'nde E-96 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Salihli’den Turgutlu istikametine seyir halinde olan Okan Kahraman (24) yönetimindeki 45 TT 003 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Otomobilin içinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Sabah işe giden tarım işçilerin kazayı fark etmesi üzerine olay yerine AKS, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri intikal etti. Sıkıştığı araçtan çıkarılan Kahraman’ın öldüğü tespit edilirken, ölümle sonuçlanan ve aracın hurdaya döndüğü kazayla ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı.

İlker Uyar