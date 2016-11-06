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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde takla atan ve park halindeki kamyona çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

06 Kasım 2016 11:41

Edinilen bilgiye göre kaza, Kartepe ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 41 SE 508 plakalı otomobili ile ilerleyen Ersan A., direksiyon hakimiyetini kaybedince taklalar atmaya başladı. Yol kenarında bulunan otobüs durağına çarpan sürücü, park halindeki kamyona çarparak durdu. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ambulansı ile Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve Kartepe Belediyesi zabıta ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza sonrası durakta hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Refik Fidan

Etiketler: Kocaeli, otomobil, takla


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