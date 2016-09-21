Edinilen bilgilere göre, Musa Tosun idaresindeki 81 DH 310 plakalı otomobil, Soğancı Işıklı Kavşağı'nda, Yasemin Köse idaresindeki 81 ER 455 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç takla atarak orta refüje çıkarken, diğer araç ise yol kenarına savruldu.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, bölgeye 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipleri yaralıları alarak acil servise kaldırdı. Tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasıyla normal akışına döndü.

Ali Yıldız