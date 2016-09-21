Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Takla atan ticari araçtaki iki kişi yaralandı

Takla atan ticari araçtaki iki kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Takla atan ticari araçtaki iki kişi yaralandı

21 Eylül 2016 12:38

Edinilen bilgilere göre, Musa Tosun idaresindeki 81 DH 310 plakalı otomobil, Soğancı Işıklı Kavşağı'nda, Yasemin Köse idaresindeki 81 ER 455 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç takla atarak orta refüje çıkarken, diğer araç ise yol kenarına savruldu.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, bölgeye 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipleri yaralıları alarak acil servise kaldırdı. Tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasıyla normal akışına döndü. 

Ali Yıldız

Etiketler: düzce, kaza, Ticari araç


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!