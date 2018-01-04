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Takla attığı otomobilini bırakıp gitti

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde bir kişi, otomobili ile takla attıktan sonra otomobilini bırakarak kaza yerinden gitti.

Takla attığı otomobilini bırakıp gitti

04 Ocak 2018 23:20

Kaza, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Çaylak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 LP 858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobili gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazanın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi aldı. Çevrede inceleme yapan ekipler, sürücüyü bulamadı. Takla atan otomobil de, çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Göç
 

 

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