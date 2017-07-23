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Taklalar atan otomobilden sağ kurtuldular

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında taklalar atan otomobildeki 2 kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Taklalar atan otomobilden sağ kurtuldular

23 Temmuz 2017 15:13

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bandırma karayolu Toru Un mevkiinde içerisinde iki kişinin bulunduğu 26 PD 337 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atmaya başladı. Bir fabrikanın duvarına çarparak ters duran otomobildeki 2 kişi vatandaşlar tarafından sağ çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan M.M. ve R.M., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. 

İbrahim Aldemir

Etiketler: balıkesir, kaza, takla


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