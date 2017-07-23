Taklalar atan otomobilden sağ kurtuldular

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bandırma karayolu Toru Un mevkiinde içerisinde iki kişinin bulunduğu 26 PD 337 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atmaya başladı. Bir fabrikanın duvarına çarparak ters duran otomobildeki 2 kişi vatandaşlar tarafından sağ çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan M.M. ve R.M., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İbrahim Aldemir