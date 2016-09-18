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Taklalar atarak durabildi: 1 yaralı

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Taklalar atarak durabildi: 1 yaralı

18 Eylül 2016 07:19
Taklalar atarak durabildi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 02.30 sıralarında Balmumcu Barbaros Bulvarı Levent istikametinde meydana geldi. İddialara göre Beşiktaş’tan Levent istikametine giden 34 NAZ 75 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Akbulut, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bir süre ilerledikten sonra trafik ışıklarına çarparak taklalar atarak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Emre Akbulut yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Akbulut’u Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Murat Solak

Etiketler: Barbaros Bulvarı, beşiktaş


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