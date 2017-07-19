Diğer
Kategoriler

Taklalar atarak hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, refüje çarpıp taklalar atarak hurdaya dönen otomobilde bir kişi yaralandı.

Taklalar atarak hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı

19 Temmuz 2017 14:23

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan makine parçaları aldıktan sonra İnegöl’de dönmekte olan Muharrem Donat idaresindei 16 PN 115 plakalı özel otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan özel otomobil yolun sağındaki mobilya mağazasına ait kaldırım taşlarına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan otomobil yaklaşık 20 metre ileriye düşerek hurdaya döndü. Sürücü Muharrem Donat hurdaya dönen özel otomobilde sıkıştı. Sıkışan sürücü için herkes seferber oldu. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücüyü kurtarmak için çaba sarf etti. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel otomobili görenler ise, sürücünün bu araçtan nasıl sağ kurtulduğuna şaşırdı. 

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa, kaza, takla


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!