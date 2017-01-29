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Taksi, bariyerlere çarparak takla attı: 1 yaralı

Okmeydanı'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, bariyerlere çarparak takla attı. Ters dönen araçtan çıkarılan taksi şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Taksi, bariyerlere çarparak takla attı: 1 yaralı

29 Ocak 2017 12:01

Olay, saat 10.00 sıralarında Okmeydanı bağlantı yolunun Kasımpaşa istikametinde bir üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rüstem Sivritepe’nin (33) yönetimindeki 34 TKA 90 plakalı taksi, Okmeydanı'ndan Kasımpaşa istikametine doğru gittiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden direksiyon hakimiyetini kaybederek yalpalamaya başladı. Bağlantı yoluna girdiği sırada bariyerlerin bir sağına bir soluna çarpan taksi aşırı hızın da etkisiyle ancak yol kenarında direğe çarparak durabildi. Taksi, çarpmanın etkisiyle yolun ortasında ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi şoförü Rüstem Sivritepe’yi ters dönen araçtan çıkararak müdahalede bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sivritepe, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivritepe’nin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ters dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizleme çalışmalarının ardından yola tuz dökülerek olası kazaların önüne geçmek için önlem alındı.
Kazayı gören Tuncay Zenbil, “Benzincinin oradan geldi. İleri taraftan sağlı sollu vurdu, vurduktan sonra direğe çarptı durdu. Sürücüyü en son hastaneye kaldırdılar. Bilincinde bir sıkıntı var çözemedik dediler ama bakacaklar. Takside sürücüden başka kimse yoktu, tek kişiydi” şeklinde konuştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Ufuk Kıvık

Etiketler: kaza, Okmeydanı


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