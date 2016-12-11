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Taksi durağına bir haftada 3 saldırı

Taksi duraklarına bir haftada 3 saldırı düzenlenen şoförler, can güvenliklerinin olmadığını belirtti.


11 Aralık 2016 10:10

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı İncirli Mahallesi madde bağımlıları yüzünden sıkıntılı günler yaşıyor. Mahalleyi mesken tutan madde bağımlılarının hedefi haline gelen taksiciler, bir haftada üç kere saldırıya uğrayan duraklarında can güvenlikleri olmadığını söyledi. Madde bağımlılarının hedef aldığı taksi durağının camlarını taşlarla kırdığını, zorla bindikleri taksilerde şoförleri tehdit ederek uyuşturucu madde almaya götürdüklerini iddia eden esnaf, can güvenlikleri olmadığı için boyun eğmek zorunda kaldıklarını ifade edip, yetkililerden yardım istedi.

Daha önceden İncirli taksi durağına gelerek taksilerle uyuşturucu almaya gittiği iddia edilen 4 kişi, uyuşturucu madde aldıktan sonra taksicilere paralarını vermeden inip, para isteyen taksicileri tehdit etti. Bu durumdan şikayetçi olan taksiciler bir haftada 3 defa şikayetçi olduklarını belirtmelerine rağmen her defasında salıverilen madde bağımlısı şahısların taksi durağına gelerek taşla saldırdığını söyledi. 

Yusuf Ali Arslan
 

Etiketler: saldırı, taksi durağı


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